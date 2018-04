Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Tiengen: ...

Waldshut-Tiengen/Tiengen: Einbruchsversuch am helllichten Tag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg - Am helllichten Tag versuchte ein Unbekannter mehrmals, mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe zu einem Geschäft in der Tiengener Innenstadt einzuwerfen. Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand, wurde aber beschädigt. Der Vorfall trug sich am Ostermontag kurz nach 15:00 Uhr in der Weihergasse zu. Nachdem der Täter keinen Erfolg hatte, flüchtete er durch den dortigen Fußgängerdurchgang in Richtung der Fußgängerzone. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die allerdings keinen Erfolg brachten. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, stammte der Gullydeckel aus der Ringmauergasse. Der Täter, der in Begleitung zweier weiterer Personen war, wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Figur, dunkelblonde kurze Haare, hinten und seitlich kurz rasiert. Er trug eine blaue Freizeithose, eine schwarze Jacke mit zwei auffälligen orangen und grauen Ärmelstreifen und schwarz-rote Freizeitschuhe. Sein Gesicht verdeckte der Täter mit einem Tuch. Abseits standen noch ein Mann und eine Frau, die höchstwahrscheinlich zum Täter gehörten. Die Frau hatte einen kleinen Hund dabei. Der EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

