Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut (2 ...

Freiburg - Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mann rüstet sich gegen Giftwolke und sorgt damit für einen Feuerwehreinsatz

Weil er sich vor sogenannten Chemtrails schützen wollte, bereitete ein Mann in Waldshut eine Mischung aus Muscheln und Polyesterharz zu und sorgte damit für einen Feuerwehreinsatz. Der 59-jährige hatte am Freitagabend im Garten in einem Eimer die Mischung zubereitet und war dann darüber gestolpert, so dass sich diese über ihn und den Boden ergoss. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, weil das Harz zu Reizungen führen kann und nicht ohne weiteres entfernt werden konnte. Nach seiner Erstversorgung erfolgte eine stationäre Aufnahme. Die Feuerwehr musste das betroffene Erdreich ausgegraben und verpackte es sicher. Die Anwohner wurden während der Einsatzmaßnahme gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend wurde ein junger Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Der 19-jährige war auf der B 34 in Waldshut einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Da er drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ein Drogenschnelltest gemacht, der einen positiven Befund auf den Einfluss von THC zeigte. Es folgte eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

