Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Verkehrsrowdy wird beleidigend und fährt über rote Ampel - Zeugensuche!

Freiburg - Ein offensichtlich unter Zeitdruck stehender Autofahrer wurde am Montag auf der B 34 in Waldshut beleidigend und fuhr über eine rote Ampel. Gegen 16:15 Uhr war der weiße VW Tiguan zuerst in der Liedermatte aufgefallen, als dessen Fahrer wohl vehement versuchte, von der Kraftwerkstraße auf die stark frequentierte B 34 in Richtung WT-Stadtmitte einzufahren. Aufgeregt und wild gestikulierend reihte sich der Fahrer dann in die Fahrzeugschlange ein. In der Folge fuhr er dem vorausfahrenden Pkw dicht auf und versuchte, diesen zu überholen. Hierzu fuhr er in Schlangenlinien, immer von rechts nach links, um nach einer Überholmöglichkeit Ausschau zu halten. Bei der Hinterherfahrt zeigte er dem Vordermann beleidigende Gesten. In der Konstanzer Straße auf dem dortigen zweispurigen Streckenabschnitt überholte er schließlich rechts mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. An der folgenden Ampelanlage in Höhe des Grenzüberganges missachtete der Fahrer das Rotlicht. Der Sachverhalt wurde bei der Polizei angezeigt. Diese konnten einen 20 Jahre alten Mann als verantwortlichen Fahrer ermitteln. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) führt die Ermittlungen und bittet Zeugen und Personen, die von diesem Verkehrsverhalten betroffen waren, sich dort zu melden.

