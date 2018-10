Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Radfahrerin muss bremsen und stürzt - leicht verletzt

Freiburg - Am Montagmittag musste eine Radfahrerin wegen eines Pkws in der Bismarckstraße stark bremsen und stürzte deshalb. Sie verletzte sich dabei. Kurz vor 15:00 Uhr bog ein 45 Jahre alter Autofahrer von der Bismarckstraße nach links in die Poststraße ab. Dabei übersah er die entgegenkommende Radlerin. Diese leitete eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Ob es zu einer Berührung mit dem Auto kam, steht noch nicht abschließend fest. Die Radfahrerin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Sie zog sich eine Gesichtsverletzung und Schürfwunden zu. Ihr Fahrrad wurde geringfügig beschädigt, am Auto war kein Schaden erkennbar.

