Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Alkoholisierter Kleinbusfahrer kollidiert mit geparktem Wagen

Freiburg - Am Mittwochabend hat ein alkoholisierter Kleinbusfahrer in WT-Waldshut einen Verkehrsunfall verursacht. Der 56-jährige war in einem Wohngebiet um die auf der Straße geparkten Fahrzeuge gefahren, als er vermutlich wegen seiner Alkoholisierung gegen ein solches Fahrzeug stieß. Dabei wurde ein erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen verursacht. Zumindest der Kleinbus musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 6000 Euro liegen. Da der Unfallverursacher nach Alkohol roch, wurde dieser Umstand überprüft. Knapp ein Promille zeigte der Alcomat an. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

