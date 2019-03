Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Jugendlicher hantiert mit Spielzeugpistole in Restaurant herum

Freiburg - Ein Jugendlicher hat mit einer sogenannten Softair-Pistole am Freitag in einer Waldshuter Gaststätte herumhantiert. Gegen 18:30 Uhr war der Vorfall der Polizei gemeldet worden, die den Jugendlichen in der Nähe des Restaurants antreffen konnte. Der junge Mann hatte die Waffe bei sich. Es handelte sich um eine Spielzeugwaffe, eine sogenannte Softairwaffe. Er räumte ein, die Waffe herumgezeigt zu haben. Im Beisein seiner Eltern wurde ein eindringliches Gespräch geführt. Zudem wird er angezeigt.

