Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Eine ...

Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Eine Leichtverletzte und 25000 Euro Sachschaden

Freiburg - Auf der zweispurigen B 500 kam es am Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die Strecke befuhr eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem Renault Twingo von Waldshut kommend in Richtung St. Blasien. Sie fuhr zunächst auf dem rechten Fahrstreifen, geriet jedoch aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie bereits von einem 68 Jahre alten Mann in seinem VW Golf überholt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Die Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

