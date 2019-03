Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: Sattelzug ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Sattelzug touchiert Pkw und fährt weiter - Zeugensuche!

Freiburg - Am Freitag hat ein Sattelzugfahrer in der Waldshuter Schmittenau einen BMW beim Einfädeln touchiert und ist anschließend weitergefahren. Während die betroffene 40-jährige BMW-Fahrerin nach dem Zusammenstoß anhielt, entfernte sich der unbekannte Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung WT-Tiengen. Der Unfall, der auf der B 34/Konstanzer Straße kurz nach 11:00 Uhr geschah, wo die beiden Fahrspuren nach dem Grenzübergang zusammengeführt werden, hinterließ am BMW deutliche Spuren. Nach Aussagen der BMW-Fahrerin soll der Sattelzug mindestens drei Mal ihren Wagen berührt haben. Das Kennzeichen des Aufliegers konnte von der Frau abgelesen werden. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen sucht nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

