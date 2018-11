Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: Spiegel ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Spiegel streifen sich - silberner Ford Focus gesucht!

Freiburg - Die Außenspiegel zweier Autos haben sich am Donnerstagmorgen in der Eschbacher Straße gestreift. Der Fahrer eines silbernen Ford Focus entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 10:20 Uhr war es zum Unfall gekommen. Der Unbekannte kam einer 21 Jahre alten Fiat-Fahrerin entgegen, die von Eschbach kommend in Richtung Waldshut unterwegs war. Ihren Angaben zufolge fuhr der unbekannte Ford-Fahrer zu schnell und mittig in der Straße. Obwohl die Frau noch nach rechts auswich, konnte sie nicht mehr verhindern, dass sich die Spiegel der beiden Autos trafen und beschädigt wurden. Sie erkannte einen silbernen Kombi, dessen Fahrer nach dem Zusammenstoß einfach weiterfuhr. Die Bruchstücke dieses Spiegels an der Unfallstelle konnten einem Ford Focus zugeordnet werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht nun nach einem silbernen Ford Focus Kombi, dessen linker Außenspiegel fehlt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07751 8316-531 entgegen genommen.

