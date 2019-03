Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Waldshut: Streit ...

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Streit zwischen Vater und Sohn auf der Straße eskaliert - Dritte durch eingeschlagene Autoscheibe betroffen

Freiburg - Ein auf offener Straße ausgetragener Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn ist am Samstagnachmittag in WT-Waldshut eskaliert, so dass auch ein Unbeteiligter zu Schaden kam. Eine Autoscheibe wurde von dem aufgebrachten Vater eingeschlagen. Kurz nach 15:00 Uhr war es in der Gartenstraße zu Disput zwischen Vater und Sohn gekommen. Zuerst im Auto, dann auf der Straße setzte sich der Zwist fort, so dass sich der Fahrzeugverkehr hinter dem Wagen der Streithähne staute. Eine Beifahrerin eines wartenden Wagens zückte ihr Handy, um die Polizei zu unterrichten. Erbost darüber, drohte der Vater mit einem Stein in der Hand zuerst, die Scheibe des Autos einzuschlagen und setzte dann seine Drohung in die Tat um, als die Frau das Handy nicht zur Seite legte. Zeugen hinderten dann die beiden, in ihrem Pkw davonzufahren. Der Vater nahm noch vor Eintreffen der Polizei dann zu Fuß Reißaus. Gegen den 48 Jahre alten Mann wird ermittelt.

