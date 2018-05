Polizeipräsidium Freiburg / Wehr: Polizei verfolgt und stellt ...

Wehr: Polizei verfolgt und stellt betrunkenen Autofahrer

Freiburg - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Wehr. Ein Audifahrer fuhr auf der Öflingerstraße in Richtung Öflingen. Als er von einer Streife zu einer Standkontrolle angehalten werden sollte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr beschleunigt davon. Weit kam der flüchtende Autofahrer jedoch nicht. Nach kurzer Verfolgung konnte der Audifahrer bereits in der Enkendorfstraße angetroffen werden.

Dem Grund für sein Verhalten kamen die Beamten schnell auf die Spur. Der Autofahrer hatte offensichtlich zu viel Alkohol getrunken, was sich auch im Wert des Atemalkoholtests niederschlug: Dieser lag über der 1,1 Promille-Marke, was weitere polizeiliche Maßnahmen nach sich zog.

Auf den Fahrer kommt jetzt ein Strafverfahren sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis zu.

ts

