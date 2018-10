Polizeipräsidium Freiburg / Wehr. Verkehrsunfall mit 13000 Euro ...

Wehr. Verkehrsunfall mit 13000 Euro Sachschaden

Freiburg - Zu einem frontalen Zusammenstoß kam es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Werrachstraße. Diese befuhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Audi Q3, als sie an einem, am rechten Straßenrand stehenden Kleinlaster, vorbeifahren wollte. Dabei übersah sie, dass aus der Gegenrichtung ein Mercedes kam. Der 69 Jahre alte Fahrer war aufmerksam und hielt vorsorglich aber bereits schon an. Dann sah die Frau den Mercedes, rutschte jedoch vom Bremspedal und fuhr ungebremst auf diesen drauf. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand Sachschaden von 10000 Euro, am Audi 3000 Euro. Personen wurden bei dem Zusammenstoß keine verletzt.

jk/md

