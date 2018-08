Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: 13-jähriger nachts ...

Weil am Rhein: 13-jähriger nachts auf der Autobahn mit dem Auto der Mutter unterwegs

Freiburg - Zur Ausreise am Grenzübergang Weil am Rhein auf der A 5 erschien in der Nacht zum Montag ein 13-jähriger mit dem Auto der Mutter. Gegen 03:00 Uhr fiel dem deutschen Zoll der Wagen auf, da der Fahrer die Busspur benutzte und nach gegebenen Haltezeichen mit angezogener Handbremse durch die Grenzkontrollstelle fuhr. Letztlich blieb der Pkw in Höhe des dortigen Schnellrestaurants stehen und die hinterherrennenden Zollbeamten staunten nicht schlecht, als sie bemerkten, dass sich im Pkw nur Kinder befanden. Wie herauskam, nahm ein 13-jähriger die Schlüssel des mütterlichen Pkws unbemerkt an sich und brach in der Nacht mit zwei Freunden zu dieser Spritztour auf. Alle Eltern wurden verständigt und holten ihre Sprösslinge am Grenzübergang ab. Die Schlüssel und der Wagen wurde der Mutter des 13-jährigen übergeben.

ma

