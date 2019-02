Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Alkoholisierter ...

Weil am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Führerschein weg

Freiburg - Am Donnerstag gegen 23 Uhr kam es an der Kreuzung Bühl- und Humboldtstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtete ein 69jähriger Volvo-Fahrer die Vorfahrt eines Porsche-Fahrers. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Da ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher einen Wert von etwa 1,2 Promille ergab, musste er seinen Führerschein sofort abgegeben. Verletzte gab es nicht.

Kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/