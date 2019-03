Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Anzeige nach Hundebiss

Weil am Rhein: Anzeige nach Hundebiss

Freiburg - Am Donnerstagabend wurde ein Mann auf dem Gelände der Landesgartenschau durch einen etwa kniehohen Hund gebissen und leicht verletzt. Der Jogger näherte sich einer Frau, die einen Hund an der Leine führte und einen weiteren frei laufen ließ. Dieser rannte auf den Jogger zu und biss ihn unvermittelt in die Wade. Die Frau wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/