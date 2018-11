Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Bei Ladendiebstahl ...

Weil am Rhein: Bei Ladendiebstahl erwischt - doch das war erst der Anfang

Freiburg - Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, wurde eine 32jährige Frau bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Friedlingen beobachtet. Nachdem sie den Laden verlassen hatte, wurde sie von einem Detektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der mitgeführten Tasche unbezahlte Ware im Wert von etwa 60 Euro. Weiterhin auch eine geringe Menge an Marihuana. Dem nicht genug fing die Dame dann auch noch an die Polizeibeamten und den Detektiv zu beleidigen. Die gesammelten Anzeigen werden nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

kj

