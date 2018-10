Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein / Efringen-Kirchen: ...

Weil am Rhein / Efringen-Kirchen: Einbrüche in Weil am Rhein und Efringen-Kirchen

Freiburg - In Weil am Rhein-Märkt und Efringen-Kirchen ereigneten sich am Donnerstagabend zwei Einbrüche. In Märkt nutzte die Täterschaft die kurze Abwesenheit der Bewohner im Zeitraum 18.30 - 21.15 Uhr. Durch Aufhebeln eines Fensters wurde sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft, welches komplett durchwühlt wurde. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Einem Zeugen fiel in diesem Zusammenhang ein Motorradfahrer auf, welcher um 18.40 Uhr an der Tatörtlichkeit entlangfuhr. Das Motorrad soll eine Art Cross-Maschine gewesen sein, ohne amtliches Kennzeichen. Ob der Fahrer etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist bislang unbekannt. Zeugen, die in Märkt, insbesondere im Bereich der Rheinstraße und des Bachweges, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Angaben zu dem genannten Motorrad machen können, sollen sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0 melden.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 19.15 und 23 Uhr, kam es in Efringen-Kirchen, in der Basler Straße zu einem weiteren Wohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus. Auch hier wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Bei der Tatbeute handelte es sich gleichfalls um Schmuck und Bargeld.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen umgehend über den polizeilichen Notruf -110- zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: joerg.kiefer@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/