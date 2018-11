Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein - Einbruch in ...

Weil am Rhein - Einbruch in Gartenhaus - ZEUGEN GESUCHT

Freiburg - Landkreis Lörrach - Weil am Rhein, Sohleck - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23./24. November, hat ein unbekannter Täter aus einer Gartenhütte im Bereich "Sohleck" eine hochwertige benzinbetriebene Heckenschere der Marke "Stihl" entwendet. Zuvor hatte sich der Täter auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt in die verschlossene Hütte verschafft.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein in Verbindung zu setzen, Telefon 07621 9797-0.

Stand: 24.11.2018, 20.40 Uhr

RW/RH FLZ/hw

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/