Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Einbruch in ...

Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg - Am Samstagmittag wurde in der Hauptstraße in Weil am Rhein ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der Mann soll gegen 12 Uhr in einen Lagerraum in der Hauptstraße eingedrungen sein. Hier wurde er vom Inhaber jedoch entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei nahm den 51jährigen, der Polizei nicht unbekannten Mann vorläufig fest. Aufgrund weiterer Delikte in Zusammenhang mit dem Verdacht von Einbrüchen, vor allem in Gartenhäuser, wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen des Polizeirevier Weil am Rhein dauern an.

Kj

