Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus

Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus

Freiburg - Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, brach unbekannter Täter in ein Reihenhaus in der Straße "Vierthauen" ein. Er hebelte hierzu eine Terrassentüre und eine weitere Türe im Innenbereich auf. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses und vernahm Geräusche, was sie zur Nachschau veranlasste. Zu einem Zusammentreffen der Personen kam es nicht. Der oder die Täter hatten das Haus jedoch bereits ohne Beute verlassen.

