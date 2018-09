Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein - Falsche Währung im ...

Weil am Rhein - Falsche Währung im Eiscafé

Freiburg - Am späten Freitagabend gegen 23.00 kam es zwischen einem 74-jährigen Gast und einem Kellner in einem Weiler Eiscafé zu einem Disput. Der Senior beschwerte sich darüber dass der Kaffee kalt gewesen sei und dass die Deutsche Mark nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Nur mit Mühen konnte der Gast davon überzeigt werden, dass zwischenzeitlich der Euro gängiges Zahlungsmittel ist. Nach dem vermittelnden Gespräch wurde der Mann nach Hause gebracht und seinem Sohn in Obhut geben

PR Weil / FLZ PPFR

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/