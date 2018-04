Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein-Haltingen: ...

Weil am Rhein-Haltingen: Verkehrsinsel übersehen - Motorradfahrer stürzt schwer

Freiburg - Weil am Rhein-Haltingen: Verkehrsinsel übersehen - Motorradfahrer stürzt schwer

Am Sonntagnachmittag verunglückte in Weil-Haltingen ein junger Motorradfahrer. Der 19-Jährige befuhr kurz vor 17 Uhr die Kreisstraße von Ötlingen kommend talwärts in Richtung B 3. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr übersah er allem Anschein nach eine Verkehrsinsel, fuhr über sie und stürzte. Fahrer und Krad kamen unmittelbar vor dem Kreisel zum Liegen. Zeugen hielten sofort an, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 19-Jährige zog sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seiner Suzuki entstand etwa 1000 Euro Schaden.

