Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Hinterm Steuer ...

Weil am Rhein: Hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall verursacht

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hoher Sachschaden kam es am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr auf der A5 zwischen Weil am Rhein und der Ausfahrt Hüningen. Mit ihrem Seat kam eine 43 Jahre alte Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Lkw, sowie auch eine dort wartende Sattelzugmaschine. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Nach eigenen Angaben war sie hinterm Steuer eingeschlafen. An ihrem Seat entstand Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 13000 Euro.

