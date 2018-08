Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Ladendiebe lassen ...

Weil am Rhein: Ladendiebe lassen ihre alten Schuhe im Geschäft zurück - gleich zwei Fälle

Freiburg - Gleich zwei Mal kurz hintereinander ließen am Donnerstagabend Ladendiebe ihre alten getragenen Schuhe in einem Geschäft in der Hauptstraße zurück und stahlen neue. Dabei wurden sie vom Ladendetektiv ertappt. Der erste, ein 22 Jahre alter Mann, beging die Tat gegen 20:00 Uhr. Er zog die neuen Schuhe an und ließ seine alten stehen. Zudem steckte er noch eine Zigarettenschachtel ein, die er an der Kasse auch nicht bezahlte. Der Wert des Diebesguts lag bei rund 68 Euro. Eine halbe Stunde später versuchte es ein 32 Jahre alter Mann auf dieselbe Tour. Er packte seine alten Schuhe in den Karton der neuen. Als er mit den angezogenen neuen Schuhen die Kasse passieren wollte, wurde er vom Detektiv angehalten. Aber nicht nur neue Schuhe, auch eine neue Jacke hatte er Mann an. Diese stammte ebenso aus dem Warenbestand des Geschäftes. In diesem Fall hatten die Waren einen Wert von 110 Euro.

ma

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/