Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein/Lörrach: Schlägerei ...

Freiburg - Weil am Rhein/Lörrach: Schlägerei auf dem Berliner Platz - Beteiligter muss ins Krankenhaus und versucht sich der Gewahrsamnahme durch Flucht zu entziehen

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Berliner Platz gemeldet. Drei Streifen kamen vor Ort und trafen mehrere Personen an. Eine lag verletzt am Boden und war orientierungslos. Daraufhin wurde der Rettungsdienst angefordert, der den 27-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Von den übrigen Anwesenden wurden die Personalien festgestellt. Die Umstände der Schlägerei sind noch unklar. Diesbezüglich laufen Ermittlungen. Im Krankenhaus in Lörrach machte der 27-Jährige Stress, weshalb man die Polizei rief. Auch mir ihr legte sich der Mann, der einen Alkoholpegel von knapp 3 Promille hatte, an. Deshalb wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Auf dem Weg zum Streifenwagen ergriff der 27-Jährige die Flucht. Er konnte jedoch rasch eingeholt und überwältigt werden. Danach wurde der Betrunkene in die Gewahrsamszelle gebracht, in der er weiter randalierte.

