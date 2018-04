Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Mädchen stürzt mit ...

Weil am Rhein: Mädchen stürzt mit Fahrrad und wird leicht verletzt

Freiburg - Leicht verletzt wurde am Donnerstagmorgen auf der Dr. Peter-Willmann-Allee ein Fahrrad fahrendes Mädchen. Die 13-Jährige befuhr gegen 8.15 Uhr die Dr. Peter-Willmann-Allee aus Richtung Laguna in Richtung LGS-Parkplatz. Als sie nach den dortigen Sportplätzen am Ende der Gefällstrecke vom betonierten Hauptweg nach links auf einen unbefestigten Weg abbiegen wollte, kam sie zu Fall. Die junge Radlerin, die einen Helm trug, zog sich eine leichte Gesichtsverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

