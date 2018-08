Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Mann wird durch ...

Weil am Rhein: Mann wird durch Messer am Oberarm verletzt - umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Täter

Freiburg - Am Donnerstag kam es in der Hafenstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer der beiden durch einen Messerschnitt am Oberarm verletzt wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand trafen sich zwei Männer im Alter von 38 und 42 Jahren im Hafengebiet, um eine zurückliegende Streitigkeit zu klären. Beide Männer erschienen gegen 12:45 Uhr mit Unterstützern am vereinbarten Treffpunkt. Als der 42-jährige seinen Kontrahenten, der im Pkw saß, ansprach, soll dieser sofort ein langes Messer gezückt und damit gedroht haben. Zu seinem Schutz griff dieser dann nach einem Fahrradschloss und schlug damit nach seinem Widersacher. Dieser stieg aus und versetzte ihm mit dem Messer einen tiefen Schnitt im Oberarm. Nach der Messerattacke flüchtete der Täter zusammen mit einem Begleiter zuerst zu Fuß, später mit dem Pkw. Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die nicht zur Ergreifung des Täters führten. Seine Personalien sind jedoch bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

ma

