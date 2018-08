Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Mit 1,8 Promille über ...

Weil am Rhein: Mit 1,8 Promille über den Autobahngrenzübergang

Freiburg - Mit 1,8 Promille und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stehend erschien am Mittwoch ein 38 Jahre alter Autofahrer am Grenzübergang Weil-Autobahn zur Ausreise in die Schweiz. Der Mann erreichte gegen 12:30 Uhr über die A5 die Grenzzollanlage und wurde von der Schweizer Grenzwache kontrolliert. Deutlicher Alkoholgeruch wies auf den Konsum entsprechender Getränke hin. Ein Alcomatentest ergab dann rund 1,8 Promille. Auch Drogenbeeinflussung konnte bei dem Mann nicht ausgeschlossen werden. Ein entsprechender Wischtest war positiv auf Kokain. Der Mann musste mit zu einer Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten.

