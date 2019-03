Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Mögliches Autorennen ...

Weil am Rhein: Mögliches Autorennen in der Nacht - Zeugensuche!

Freiburg - In der Nacht zum Dienstag soll es zu einem Rennen zwischen zwei hochmotorisierten Autos in der Weiler Hauptstraße gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 03:00 Uhr waren die zwei Autos einem anderen Fahrer aufgefallen. Zuerst wurde er nach dem Schlaufenkreisel von den beiden mit hoher Geschwindigkeit überholt. Dann stellten sich beide in der Hauptstraße nebeneinander auf und beschleunigten mit Vollgas. In Höhe der Turmstraße bogen die Fahrzeuge in diese ein. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat in dieser Angelegenheit die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07621 9797-0).

