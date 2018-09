Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Polizei sichert ...

Weil am Rhein: Polizei sichert Pannenfahrzeug auf der A 98 ab - Lkw fährt in die Absperrung und flüchtet

Freiburg - Am Donnerstagmorgen sicherte eine Streife der Autobahnpolizei ein Pannenfahrzeug auf der A 98 ab, als ein Lastwagen in die Absperrung fuhr. Dieser setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte aber später gestoppt werden. Gegen 10:00 Uhr wurde deswegen der Rechte von den zwei Fahrstreifen gesperrt. Währenddessen kam ein Lkw aus Richtung Rheinfelden und der Fahrer erkannte die Überleitung zu spät. Mit seinem Lkw überfuhr er mehrere Pylonen. Mit zwei verklemmten Pylonen unter dem Lkw fuhr er einfach weiter und winkte noch in Richtung der Beamten ab. Der Lkw konnte auf der A 5 angehalten werden und der 65 Jahre alte Fahrer wurde wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Außerdem wird er für den entstandenen Schaden an den Pylonen aufkommen müssen.

ck/ma

