Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Senior beleidigt ...

Weil am Rhein: Senior beleidigt Polizeibeamte

Freiburg - Ein 74 Jahre alter Mann führte sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Einkaufszentrum in Friedlingen ziemlich ungebührlich auf. Durch den Sicherheitsdienst wurde die Polizei gerufen, da der Senior aufgrund unbekannter Umständen angefangen hatte zu randalieren und sich aggressiv zeigte. Die eintreffenden Polizeibeamten wurden sogleich mit nicht druckreifen Kraftausdrücken empfangen, was in der gut besuchten Einkaufspassage zu einigem Aufsehen gesorgt haben dürfte. Letztlich konnte der Mann beruhigt werden, der Grund seines Ausrasters ist allerdings nicht bekannt. Er wird wegen Beleidigung angezeigt.

Kj

