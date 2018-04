Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Spektakulärer ...

Weil am Rhein: Spektakulärer Auffahrunfall - Sozia fliegt auf Autodach

Freiburg - Weil am Rhein: Spektakulärer Auffahrunfall - Sozia fliegt auf Autodach

Einen spektakulären Verlauf hatte ein Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der B 532. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer von Weil-Ost in Richtung Frankreich und bog nach rechts zur B 3 ab. Hierbei musste er aufgrund der Verkehrslage anhalten. Ein nachfolgender Mopedfahrer erkannte den Umstand zu spät und fuhr dem BMW ins Heck. Der Mopedfahrer und seine Sozia wurden von ihrem Zweirad heruntergeschleudert. Während der Fahrer auf die Straße stürzte, landete die Sozia auf dem Dach des BMW. Die beiden Jugendlichen hatten einen Schutzengel und erlitten nur leichtere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand etwa 4000 Euro Sachschaden.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176-105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/