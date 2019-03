Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Sprayer am Werk - ...

Weil am Rhein: Sprayer am Werk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg - Ein Sprayer hat eine Unterführung in Weil-Haltingen am Dienstag beschmiert. Kurz vor 17:30 Uhr war der Unbekannte einem Passanten aufgefallen, der umgehend die Polizei verständigte. Bei deren Eintreffen war der Sprayer weg. Ein frisches Graffiti war an der Unterführung zu sehen. Die Farbe war noch feucht. Vom Vorfall betroffen war die gesperrte Bahnunterführung in der Freiburger Straße. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) hofft auf weitere Hinweise zum Täter.

