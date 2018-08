Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Taschendiebe beklauen ...

Weil am Rhein: Taschendiebe beklauen Cafébesucher

Freiburg - Weil am Rhein: Taschendiebe beklauen Cafébesucher

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 68-jähriger Mann Opfer von Taschendieben. Der Senior hielt sich um 15.15 Uhr in der Gartenwirtschaft eines Cafés auf und hängte seine Jacke an den Stuhl. Unvorsichtigerweise ließ er sie hängen, während er an der Theke Kuchen bestellte. Diesen Umstand nutzten Taschendiebe aus und entwendeten aus der Jacke eine teure Geldspange und einen stattlichen Geldbetrag. Als Täter kamen nach Angaben des Opfers zwei arabisch aussehende Männer in Frage, nach denen die Polizei umgehend fahndete. Sie konnten jedoch nirgends mehr gesichtet werden. Den Fall nimmt die Polizei zum Anlass, um vor Taschendieben zu warnen und rät, Wertgegenstände stets am Körper zu tragen und niemals unbeaufsichtigt on Taschen oder Jacken zurücklassen.

