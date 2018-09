Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Unfall im ...

Weil am Rhein: Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer schwer verletzt

Einen Schwerverletzten und etwa 4000 Sachschaden gab es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Weil am Rhein. Kurz vor 15 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Hauptstraße in Richtung Friedlingen. Beim Einfahren in den Kreisel auf Höhe der Bühlstraße übersah sie einen dort fahrenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 26-jährige Kradfahrer wurde umgestoßen, fiel auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Gegen sie wird ermittelt.

