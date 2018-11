Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein - Verkehrsunfall - ...

Weil am Rhein - Verkehrsunfall - Fahrradfahrerin wird leicht verletzt

Freiburg - Landkreis Lörrach - Weil am Rhein - Am Samstagmittag, 17. November, erhielt das Polizeirevier Weil am Rhein, um 13:09 Uhr, die Mitteilung, dass sich auf der Hauptstraße in Altweil ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen ereignet hat.

Die eingesetzte Streifenbesatzung des Polizeireviers Weil am Rhein konnte vor Ort ermitteln, dass eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin die Vorfahrt eines aus Richtung Grenzübergang Altweil fahrenden 57 Jahre alten Mofa-Fahrers missachtet hatte und es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die Fahrradfahrer erlitt Schnittverletzungen am Arm und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst Lörrach intensiv versorgt. Im Anschluss wurde sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lörrach überstellt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Stand: 18.11.2018, 18.00 Uhr

RW/OW FLZ/HW

