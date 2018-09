Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Versehendlich aufs ...

Weil am Rhein: Versehendlich aufs Gaspedal gekommen - 16000 Euro Sachschaden

Freiburg - Zum Telefonieren hielt am Donnerstag gegen 14.40 Uhr ein 42 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf dem Rastplatz an der A5 beim Zollamt an. Neben ihm parkte eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Audi. Nach eigenen Angaben kam er beim sich Umdrehen auf dem Fahrersitz versehentlich auf das Gaspedal und sein BMW beschleunigte und machte einen Satz nach vorne. Hierbei fuhr er in die geöffnete Fahrertüre des Audis und anschließend über einen Bordstein in die Leitplanke der Autobahn. Verletzt wurde dabei niemand. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, am Audi 6000 Euro.

ma/md

