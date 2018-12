Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Werbetafel fängt Feuer

Weil am Rhein: Werbetafel fängt Feuer

Freiburg - Am heutigen Montagmorgen gegen 06.40 Uhr musste die Feuerwehr aus Weil am Rhein in die Hafenstraße ausrücken. Dort hatte eine elektrisch beleuchtete Werbetafel angefangen zu brennen. Auslöser des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt. Am Firmengebäude ist nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden. Die Höhe des Schadens an dem Werbeschild ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehr Weil am Rhein war mit fünf Fahrzeugen und etwa 22 Einsatzkräften am Brandort.

