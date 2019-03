Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein/Wittlingen: Weitere ...

Weil am Rhein/Wittlingen: Weitere Einbruchsversuche - eine Tat vollendet

Freiburg - Weitere Einbruchsversuche in Weil am Rhein-Ötlingen und ein vollendeter Einbruch in Wittlingen wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Am Mittwochmorgen entdeckten vier Hauseigentümer in Ötlingen Aufbruchspuren an ihren Häusern. In keinem Fall gelang es den Tätern, ins Haus zu kommen. In Wittlingen allerdings wurde ein Einbruch vollendet. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße Im Haaracker heim. Über ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster kamen sie ins Haus. Dort durchwühlten sie alle Behältnisse und stahlen einen Laptop, Schmuck und Bargeld. Der Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Über eine Terrassentür verließen die Einbrecher das Haus. Wer in Wittlingen Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, dies beim Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

ma

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/