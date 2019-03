Polizeipräsidium Freiburg / Weil am Rhein: Zeugensuche nach ...

Weil am Rhein: Zeugensuche nach Trunkenheitsfahrt und möglicher Körperverletzung an eigenem Kind

Freiburg - Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Alte Straße, Neudorfer Straße und Kränzliacker ein Verkehrsunfall. Hierbei stießen eine Rollerfahrerin und ein Audi-Fahrer zusammen. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Rollerfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Audi entstand ein Schaden von rund 500 Euro, am Roller etwa 2000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/9800-0, Zeugen.

Kj

