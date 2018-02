Polizeipräsidium Freiburg / Weil-Haltingen: Gaffer stören ...

Weil-Haltingen: Gaffer stören Rettungseinsatz - Polizei muss eingreifen

Freiburg - Weil-Haltingen: Gaffer stören Rettungseinsatz - Polizei muss eingreifen

Ein weiteres Beispiel über Gewalt gegenüber Einsatzkräften gab es am Donnerstagabend in Weil-Haltingen. Kurz nach 21 Uhr bat der Rettungsdienst die Polizei um Unterstützung bei einem Einsatz. Man sei von Gästen verbal angegangen worden und die Situation drohe zu eskalieren. Daraufhin kamen drei Streifen vor Ort und stellten folgendes fest: ein stark betrunkener Jugendliche bedurfte medizinischer Hilfe und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Dies zog zahlreiche Gaffer an, unter denen ein Streit bezüglich der Behandlung entbrannte. Ein Rettungsassistent mischte sich deeskalierend ein, worauf es zu einem Gerangel kam. Dabei wurde die Weste des Rettungsassistenten beschädigt. Die Polizei beruhigte die Gemüter und informierte die Eltern des betrunkenen Jugendlichen. Diese holten daraufhin ihren Sprössling ab. Des Weiteren wurden die Personalien der Beteiligten festgestellt und für die Schadensregulierung gesorgt.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176-105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/