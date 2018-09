Polizeipräsidium Freiburg / Wieden: Motorradfahrer schwer verletzt

Wieden: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall mit einem 57 Jahre alten Motorradfahrer kam es am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr auf der L123, kurz vor Königshütte. Die Straße befuhr der Kradfahrer mit seiner Harley-Davidson bergwärts in Richtung Wieden. Unmittelbar vor einer Rechtskurve überholte er dann einen vorausfahrenden Pkw. Auf Grund der zu hohen, nicht angepassten Geschwindigkeit fuhr er in Schräglage nach links ungebremst in die Leitplanke. Das Motorrad und auch der Fahrer rutschten unter der Leitplanke hindurch und blieben auf der angrenzenden Wiese liegen. Der 57-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Helikopter der Rega in die Uniklinik nach Basel verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das DRK Schönau und die Bergwacht Wieden unterstützten den Einsatz. Die L123 musste zeitweise voll gesperrt werden.

ma/md

