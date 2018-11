Polizeipräsidium Freiburg / Winden: Diebstahl an Baustelle

Winden: Diebstahl an Baustelle

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter Container an einer Baustelle im Dürrenbergweg im Windener Ortsteil Niederwinden auf und durchsuchten diese. Abgesehen hatte man es offensichtlich auf baustellentypische Gerätschaften. Entwendet wurden zwei Handkreissägen, eine Hobelmaschine, ein Ölradiator und eine Kabeltrommel. Sehr wahrscheinlich muss während der Tat ein Fahrzeug zum Abtransport in der Nähe geparkt gewesen sein. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und ist stets für eine zeitnahe Verständigung bei verdächtigen Wahrnehmungen dankbar. Das Telefon des Polizeireviers Waldkirch, 07681/4074-0, ist rund um die Uhr besetzt.

jg / wr

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/