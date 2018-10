Polizeipräsidium Freiburg / Wohnungseinbrüche in Gutach, ...

Wohnungseinbrüche in Gutach, Malterdingen und Hecklingen - Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Schmuck und Bargeld stahlen am Wochenende (20./21. Oktober) unbekannte Täter bei insgesamt vier Wohnungseinbrüchen im Landkreis Emmendingen.

In Gutach/Elztal wurde in der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, im Steinmühleweg eine Terrassentüre gewaltsam geöffnet und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Ebenfalls in Gutach und auch über die Terrasse, brachen Unbekannte am Samstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 20.50 Uhr in ein Wohnhaus "Am Ziegelhof" ein. Auch hier wurden die Räume durchsucht.

Auf nicht näher bekannte Weise, jedoch vermutlich über die Balkontüre, gelangten unbekannte Einbrecher am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Malterdingen und durchsuchten Zimmer und Schränke. Die Tatzeit liegt zwischen 15.00 und 21.00 Uhr.

Einen kleinen Mobiltresor, der nicht fest verankert war, ließen Einbrecher am Sonntagabend, zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr, im Kenzinger Stadtteil Hecklingen mitgehen. Zuvor hatten sie die Terrassentüre eines Doppelhauses in der Feldbergstraße aufgehebelt.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

