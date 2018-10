Polizeipräsidium Freiburg / Zell-Atzenbach/Pfaffenberg: ...

Zell-Atzenbach/Pfaffenberg: Motorradfahrer verletzt sich nach technischem Defekt

Freiburg - Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Straße von Pfaffenberg in Richtung Zell-Atzenbach. Wohl aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug wollte der 67jährige Fahrer sein Leichtkraftrad zum Stehen bringen, geriet jedoch mit einem Bein, während der Fahrt, derart unglücklich unter das Motorrad, dass er sich erheblich verletzte. Dennoch schaffte es der Fahrer bis zum Stillstand abzubremsen, ohne umzustürzen. Er wurde mit Verdacht auf eine Beinfraktur durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 0761/882-1013 E-Mail: joerg.kiefer@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/