Polizeipräsidium Freiburg / Zell im Wiesental: Alkoholisierter ...

Zell im Wiesental: Alkoholisierter Fahrer kracht gegen Mauer - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg - Am Donnertagabend geriet ein alkoholisierter Autofahrer in Zell von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer. Der 46-jährige verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Kurz nach 22:00 Uhr hatte der Mann die Schönauer Straße befahren. Offensichtlich war er zu schnell unterwegs, denn er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Pkw wurde in der Folge zurück über die Fahrbahn hinweg nach links geschleudert, wo er in einem Wassergraben zum Stillstand kam. Der VW des Mannes wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ebenso entstand an der Mauer ein Schaden, der allerdings noch nicht näher beziffert werden kann. Neben seiner Alkoholisierung wird dem Mann auch Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen, da er keinen Führerschein hat. Es wurde eine Blutprobe erhoben.

ma

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/