Polizeipräsidium Freiburg / Zell im Wiesental. Geparkte Autos ...

Zell im Wiesental. Geparkte Autos zerkratzt - Mädchen beobachtet - Zeugensuche!

Freiburg - Am Donnerstag, 30.08.2017, wurden in der Gartenstraße zwei geparkte Autos zerkratzt, wobei die Täterin von Zeugen gesehen wurde. Gegen 11:30 Uhr konnten zwei Frauen sehen, wie ein Mädchen mit einem Schlüssel beinahe die kompletten Beifahrerseiten zweier dort am Fahrbahnrand stehender Autos, einem schwarzen Renault und einem schwarzen VW Sharan, beschädigte. Das Mädchen ging dann in Richtung der Carl-Maria von Weber-Straße davon. An den Autos wurde ein Schaden von gut 1000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07673 8890-0 zu melden.

