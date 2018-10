Polizeipräsidium Freiburg / Zell im Wiesental: Motorradfahrer ...

Zell im Wiesental: Motorradfahrer hatte Glück im Unglück

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer kam es am Samstag gegen 19.00 Uhr zwischen Gresken und Adelsberg. Von Adelsberg kommend befuhr die Strecke ein 54 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Yamaha, als er in einer Rechtskurve, aufgrund Rollsplitt und nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern kam. In Folge brach das Hinterrad der Maschine nach links aus und der 54-jährige stürzte auf die Straße. Dabei rutschte er in die linke Front eines entgegenkommenden VW Tiguan. Der Kradfahrer hatte Glück und wurde bei dem Sturz nicht verletzt. Auch der 20 Jahre alte VW Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Tiguan 5000 Euro.

ma/md

