Polizeipräsidium Freiburg / Zeugenaufruf nach Einbrüchen in ...

Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Ehrenkirchen und Eschbach

Freiburg - Ehrenkirchen und Eschbach - In den Abendstunden des Dienstag, 13.03.2018, ereigneten sich in Ehrenkirchen zwei Wohnungseinbrüche, einer im Erlenweg und einer im Federerweg. Am darauffolgenden Tag wurde in Eschbach bei Bad Krozingen ebenfalls in eine Wohnung eingebrochen.

Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Wahrnehmungen und Hinweise an das Polizeirevier Freiburg-Süd, Tel. 0761 882-4421. Diese Rufnummer ist rund um die Uhr erreichbar.

Bitte zusätzlich im örtlichen Mitteilungsblatt Ehrenkirchen, auch mit der Angabe mit den Straßennamen veröffentlichen lassen.

ts/dk

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Herrn Klose Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1010 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/