Polizeipräsidium Freiburg / Zeugensuche nach kuriosem ...

Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Untere Dorfstraße und Nollinger Straße ein Verkehrsunfall. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 79-jähriger Fahrer eines Seat von der Unteren Dorfstraße in die Nollinger Straße. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Audifahrer die Nollinger Straße stadteinwärts. Hierbei kam es zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen und es entstand an beiden Autos ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. An der Einmündung ist der Verkehr teilweise durch Ampelschaltung geregelt. Da durch die Unfallbeteiligten bezüglich der Ampelschaltung unterschiedliche Angaben gemacht wurden, werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Bitte melden Sie sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0.

